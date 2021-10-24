Помер багаторічний проректор «Львівської політехніки» Анатолій Мороз

У неділю, 24 жовтня, раптово помер багаторічний проректор з економічних питань, головний бухгалтер Національного університету «Львівська політехніка» Анатолій Мороз. Про це йдеться на сторінці університету.

Упродовж тридцяти років Анатолій Степанович забезпечував ефективну організацію економічної та господарсько-фінансової діяльності Львівської політехніки. Понад двадцять років був проректором з економічних питань.

«Надзвичайно сумна звістка сколихнула Національний університет «Львівська політехніка» – 24 жовтня передчасно відійшов у вічність багатолітній проректор з економічних питань, головний бухгалтер Анатолій Степанович Мороз», – йдеться у повідомленні університету.

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Про причини смерті у «Львівській політехніці» не називають.

Професіоналізм Анатолія Мороза і відданість Львівській політехніці відзначили на державному рівні. Він був удостоєний орденів «За заслуги» І–ІІІ ступенів, почесного звання «Заслужений працівник освіти України». Також Анатолія Мороза нагородили Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, відомчими відзнаками Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Інформація про дату та місце прощання з Анатолієм Морозом буде згодом.

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Фото: Львівська політехніка