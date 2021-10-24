ОСТАННІ НОВИНИ

Помер багаторічний проректор «Львівської політехніки» Анатолій Мороз

Вероніка Рой

|

У неділю, 24 жовтня, раптово помер багаторічний проректор з економічних питань, головний бухгалтер Національного університету «Львівська політехніка» Анатолій Мороз. Про це йдеться на сторінці університету.

Упродовж тридцяти років Анатолій Степанович забезпечував ефективну організацію економічної та господарсько-фінансової діяльності Львівської політехніки. Понад двадцять років був проректором з економічних питань.

«Надзвичайно сумна звістка сколихнула Національний університет «Львівська політехніка» – 24 жовтня передчасно відійшов у вічність багатолітній проректор з економічних питань, головний бухгалтер Анатолій Степанович Мороз», – йдеться у повідомленні університету.

Реклама партнерів

Про причини смерті у «Львівській політехніці» не називають.

Професіоналізм Анатолія Мороза і відданість Львівській політехніці відзначили на державному рівні. Він був удостоєний орденів «За заслуги» І–ІІІ ступенів, почесного звання «Заслужений працівник освіти України». Також Анатолія Мороза нагородили Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, відомчими відзнаками Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Інформація про дату та місце прощання з Анатолієм Морозом буде згодом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: Львівська політехніка

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів