Перепис населення у РФ: українську не внесли до переліку мов на порталі «Держпослуг»

Українську не внесли до переліку запропонованих мов під час заповнення електронного переписного листа на порталі «Держпослуг».Про це повідомив журналіст «Ехо Москви» Олексій Наришкін, інформує Цензор.НЕТ.

«Української не виявилося серед запропонованих мов для участі в перепису на порталі “Держпослуг”. Водночас, за даними минулого перепису, українці становлять третю за чисельністю народність на території Росії», – написав він.

У переписному листі для вибору доступні десять мов, уточнює Настоящее Время. Зокрема, башкирська, татарська, бурятська, тувинська, чуваська, якутська, узбецька, англійська, китайська та корейська.

Всеросійський перепис населення почався 15 жовтня. Він проводиться і в окупованому Криму. Україна у зв’язку з цим висловив протест і назвав ці дії спробами легітимізувати окупацію півострова.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook