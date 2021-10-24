На Львівщині прогнозують суху погоду та нічні заморозки

На початку тижня у Львівській області нічні заморозки – до 5° морозу. Натомість вдень температура повітря прогріється до 16° тепла. Про це йдеться на сторінці Львівського гідрометцентру у Facebook.

Так, 25 та 26 жовтня в області очікується хмарна погода з проясненням. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу. Вдень 25 жовтня стовпчики термометра піднімуться до 14° тепла, а 26 жовтня – до 16° тепла.

Реклама партнерів

27 та 28 жовтня на Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів теж не передбачається. Вітер західний з переходом на південний, 5 – 10 м/с.

Температура 27 жовтня вночі буде 0-5° морозу, а вдень – 9-14° тепла. 28 жовтня вночі синоптики прогнозують від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 11-16° тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook