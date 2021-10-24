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Facebook звинуватив українця у масштабній крадіжці даних

Вероніка Рой

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Facebook подав судовий позов проти українця, який, за твердженням компанії, скомпілював і продав загальнодоступні дані 178 мільйонів користувачів на своєму форумі. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Insider.

Чоловік порушив «правила користування платформою», які забороняють користувачам робити що-небудь незаконне з даними, отримувати дані за допомогою автоматизованих засобів і відправляти «дані платформи» будь-куди без згоди.

Згідно зі скаргою Facebook, поданою у північному окрузі Каліфорнії, громадянин Олександр Солонченко використав автоматизований метод для залучення ідентифікаторів користувачів і номерів телефонів у близько 178 мільйонів користувачів соцмережі з 2018 по 2019 роки.

Докази, надані адвокатами компанії, показують, що Солонченко продавав отримані дані на Raid Forums – ресурсі, де торгують наборами даних.

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«У мене також є кілька інших баз даних, списки користувачів, бази даних B2B по всьому світу, бази даних телефонів, непублічні дані Facebook (180 мільйонів контактів США). Будь ласка, напишіть мені у приватні, якщо цікаво», – цитує видання оголошення чоловіка.

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