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У Польщі через буревії загинув українець

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Територією Польщі пронеслися сильні буревії, внаслідок яких загинули четверо осіб. Серед них – громадянин України. Про це повідомляє Укрінформ.

Найскладніша ситуація – у Нижньосілезькому воєводстві на південному заході країни, саме тут зафіксовані всі чотири смертельні випадки.

За інформацією TVP3, неподалік міста Свидник від пориву вітру вилетів до рову автомобіль. На місці загинув 43-річний громадянин України.

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У Вроцлаві дерево впало на автомобіль, на місці загинули дві особи. У населеному пункті Сехніце сильний вітер пошкодив стіну недобудованої споруди, під обвалом загинув 55-річний чоловік.

Як повідомляє Державна пожежна служба Польщі, до вечора по всій країні сильні пориви вітру призвели до травмування 13 осіб, зокрема п’ятьох рятувальників.

Загалом упродовж дня працівники рятувальної служби майже 10 тисяч разів виїжджали на виклики, пов’язані з ударом стихії. Найчастіше йшлося про усунення повалених дерев та гілля з доріг, а також допомогу з пошкодженими дахами будинків.

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Фото: Укрінформ

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