ОСТАННІ НОВИНИ

Викиди від виверження вулкана на Канарах дістались України. Чи є загроза?

Ольга Денисяка

|

На острові Пальма Канарського архіпелагу триває виверження вулкана Кумбре-В’єха. Повітряні маси з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки, що утворилися після виверження вулкана дісталися території України, але загрози для населення немає. Про це йдеться на сторінці у Facebook українського гідрометцентру.

Зазначається, що останніми днями вчені, за допомогою супутникового моніторингу, виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2, який виділяється при вулканічних виверженнях. Зараз ці повітряні маси вже досягли території України.

Але вчені переконують, що хвилюватися не варто, адже перевищення концентрацій SO2 спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах – 10-15 км. Відтак на повітря, яким ми з вами дихаємо, це не впливає значним чином.

Реклама партнерів

Синоптики попередили, що у випадку випадіння опадів в Україні може утворитися слабокислий дощ, який, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища.

Найближчими днями повітряні маси над Україною будуть переміщуватися доволі швидко, тож, за прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить SO2 практично повністю покине територію країни, відходячи у східному напрямку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів