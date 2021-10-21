Викиди від виверження вулкана на Канарах дістались України. Чи є загроза?

На острові Пальма Канарського архіпелагу триває виверження вулкана Кумбре-В’єха. Повітряні маси з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки, що утворилися після виверження вулкана дісталися території України, але загрози для населення немає. Про це йдеться на сторінці у Facebook українського гідрометцентру.

Зазначається, що останніми днями вчені, за допомогою супутникового моніторингу, виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2, який виділяється при вулканічних виверженнях. Зараз ці повітряні маси вже досягли території України.

Але вчені переконують, що хвилюватися не варто, адже перевищення концентрацій SO2 спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах – 10-15 км. Відтак на повітря, яким ми з вами дихаємо, це не впливає значним чином.

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Синоптики попередили, що у випадку випадіння опадів в Україні може утворитися слабокислий дощ, який, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища.

Найближчими днями повітряні маси над Україною будуть переміщуватися доволі швидко, тож, за прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить SO2 практично повністю покине територію країни, відходячи у східному напрямку.

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