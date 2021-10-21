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На честь львівської диригентки Оксани Линів створили ляльку Barbie

Аліса Белей

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Ляльку на честь української диригентки з Львівщини виготовили для виставки «Barbie: Мрійники та винахідники», яка відбудеться в Одесі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Оксани Линів.

Проєкт «Barbie: Мрійники та винахідники» втілює найвідоміші постаті України в образі ляльок. Організатори виставки кажуть, що це незвичний спосіб відкрити для себе Україну.

Над проєктом працювали 31 ляльковий майстер та створили понад 50 ляльок в образах видатних особистостей, чиє життя або діяльність пов’язані з Україною.

Довідка. Оксана Линів – всесвітньо відома українська диригентка, одна з найвидатніших жінок-диригентів на світовій сцені. Вона працює з численними провідними оркестрами та оперними театрами Австрії, Німеччини, Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщини, Румунії, Японії та України.

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