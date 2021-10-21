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Мінкульт вніс до «чорного списку» ще 14 російських акторів

Вероніка Рой

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Міністерство культури та інформаційної політики внесло ще 14 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на дані відомства.

Зміни внесли за поданням Служби безпеки України. До переліку ввійшли:

  • Сергій Гарусов;
  • Максим Дахненко;
  • Марина Денисова;
  • Володимир Ільїн;
  • Олексій Кравченко;
  • Євген Кузьмін;
  • Олександр Марушев;
  • Андрій Терентьєв;
  • Микита Терентьєв;
  • Світлана Терентьєва;
  • Гліб Темнов;
  • Олексій Червяков;
  • Олена Чижова;
  • Андрій Шаповал.

«Чорний» список Міністерства культури – список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, складений Міністерством культури України на підставі звернень СБУ, РНБО чи Нацради ТБ та радіо. Перебування особи в цьому списку означає введення в дію проти неї певних обмежень.

Станом на 21 жовтня у цьому списку перебуває 228 осіб

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