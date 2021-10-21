Мінкульт вніс до «чорного списку» ще 14 російських акторів

Міністерство культури та інформаційної політики внесло ще 14 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на дані відомства.

Зміни внесли за поданням Служби безпеки України. До переліку ввійшли:

Сергій Гарусов;

Максим Дахненко;

Марина Денисова;

Володимир Ільїн;

Олексій Кравченко;

Євген Кузьмін;

Олександр Марушев;

Андрій Терентьєв;

Микита Терентьєв;

Світлана Терентьєва;

Гліб Темнов;

Олексій Червяков;

Олена Чижова;

Андрій Шаповал.

«Чорний» список Міністерства культури – список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, складений Міністерством культури України на підставі звернень СБУ, РНБО чи Нацради ТБ та радіо. Перебування особи в цьому списку означає введення в дію проти неї певних обмежень.

Станом на 21 жовтня у цьому списку перебуває 228 осіб

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