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Україна звернеться до Apple через мапу без Криму

Андрій Котенський

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Посольство України у США звернеться до компанії Apple у зв’язку з повідомленнями про використання в одному з її музичних додатків мапи України без Криму і російської – з українським півостровом. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише Європейська правда.

«Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України», – зазначив Олег Ніколенко.

Раніше спільнота Culture Ukraine звернула увагу на мапу з «російським» Кримом у додатку від Apple Music для артистів, який дозволяє їм відстежувати прослуховування своїх треків за країнами.

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Восени 2019 року Apple погодилась позначати територію протиправно анексованого Криму як російську в додатках Apple Maps і «Погода», але тільки для користувачів з РФ. Тодішній глава МЗС Вадим Пристайко розкритикував цей крок.

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