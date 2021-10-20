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У Великій Британії виявили новий штам Covid-19, мутований від «Дельти»

Наталя Дуляба

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Британські вчені зафіксували новий штам AY.4.2, який мутував від варіанту «Дельта». Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Мутований від «Дельти» штам коронавірусу AY.4.2 охоплює вже приблизно 10% нових випадків захворювання у Великій Британії.

Дослідження штаму AY.4.2 ще тривають, проте за словами директора інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу, цей варіант Covid-19 може виявитися на 10% заразнішим за «Дельту».

Водночас в Ізраїлі уже також підтвердили перший випадок зараження штамом AY.4.2 в 11-річного хлопчика, який повернувся з Молдови. Наразі хворого ізолювали, а спеціалісти з’ясовують, наскільки новий штам може бути заразним.

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