У пам’ять про ненароджених: у Львові встановлять дзвін, освячений Папою

У суботу, 27 жовтня, на площі Святого Петра у Ватикані Папа Франциск освятить дзвін «Голос ненароджених» для Львова. Про це пише CREDO.

Дзвін був відлитий 8 жовтня в Перемишлі, в ливарні дзвонів Яна Фельчинського, та буде встановлений у парафії св. Івана Павла ІІ у Львові, що на вул. Стрийська, 6 у Сокільниках.

Як повідомив президент ливарні дзвонів Богдан Романюк, Україна сама звернулися до фундації «Так життю» з проханням вилити для неї дзвін «Голос ненароджених».

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Львівський митрополит, попросив Святішого Отця Франциска освятити цей дзвін. Папа погодився та наголосив, що цей дзвін має будити сумління та мобілізувати до порятунку кожного зачатого життя.

Додамо, що щороку у світі від абортів гинуть понад 42 млн дітей.

Настоятель парафії св. Івана Павла ІІ у Львові о. Григорій Драус радіє, що в Україні буде такий дзвін.

«Він не перебуватиме постійно на території нашого храму. Дзвін встановлять на причепі і його можна буде доставити в різні місця та парафії по всій Україні. Охочі вже є. Він підтримуватиме нашу освітню акцію.

Разом із дзвоном діятиме невелика пересувна фотовиставка, на якій будуть представлені світлини ненароджених дітей. Таким чином дзвін прилучиться до доброї виховної акції, яка допоможе донести наукову правду про початок людського життя з моменту зачаття», – пояснив священник.

Довідка. Дзвони «Голос ненароджених» – ініціатива фундації «Так життю», що розташована в Жешуві. Впроваджуючи різноманітні ініціативи та проєкт, вона нагадує про необхідність захисту людського життя від зачаття до природної смерті.

Перший дзвін «Голос ненароджених» був створений рік тому й освячений Святішим Отцем. Нині дзвін здійснює паломництво Польщею.