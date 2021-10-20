Який тест на Сovid-19 коли варто здавати

Сьогодні в час загострення епідемічної ситуації в Україні все більше людей задають запитання стосовно тестування на Covid-19, які методи точно демонструють клінічний стан та які тести і коли здавати. Відомо, що на різних термінах інфікування коронавірусом потрібно використовувати різні методи обстеження.

Найпопулярніші методи дослідження, які використовуються для діагностики коронавірусу:

Діагностика Covid-19 із визначенням штамів методом ПЛР у реальному часі. Швидкий антиген-тест до коронавірусу. Діагностика Covid-19 методом ІФА для визначення антитіл до коронавірусу.

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) зі зворотною транскрипцією в реальному часі — найбільш точний лабораторний метод виявлення коронавірусної інфекції і відслідковування за її перебігу.

Застосування цього методу має на меті виявлення генетичного матеріалу коронавірусу у зразку, відібраному з дихальних шляхів пацієнта (мазок із ротоглотки, носоглотки, зразок мокротиння тощо). Оскільки вірус першочергово інфікує клітини слизової оболонки носа, ймовірність його виявлення залежить від методу збору інфікованого матеріалу і того, скільки часу пройшло від моменту зараження.

Зразки отримують різними способами. Досвід показує, що тести, проведені із мазками з горла, — надійні лише перший тиждень від моменту зараження. Далі ймовірність виявлення вірусу з використанням таких зразків суттєво знижується.

Після першого тижня вірус може залишити горло і розмножуватися в легенях. Тож рекомендовано відбирати мокроту або біоматеріал із глибоких дихальних шляхів. За результатами випробувань середня чутливість для ПЛР-тестів становить 95,2%, а середня специфічність — 98,9%.

ПЛР на Сovid-19 здають особи, які планують поїздку за кордон. У більшість країн час дії тесту становить 72 години від моменту здачі мазка. Він потрібен й для зняття з ізоляції в додатку «Дій вдома» при поверненні в Україну з-за кордону. Якщо ваш тест буде негативним, то вас автоматично знімуть із додатку і не потрібно буде проходити ізоляцію.

Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA). Розрізняють кількісний та якісний види аналізів. Тут використовують зразки цільної крові, плазми або сироватки крові пацієнтів. Зразки від пацієнтів інкубують з білком S SARS-Cov2, і якщо у пацієнта є антитіла до нього, вони зв’язуються між собою.

При діагностиці Covid-19 за допомогою цього методу найчастіше тестують пацієнта на антитіла IgА (вони з’являються з 7 по 10 день захворювання), IgM (з’являються з 10 по 15 день захворювання) та IgG (з’являються з 21 дня захворювання). Останнім часом актуальним є тестування на визначення антитіл IgG до S-білка на ефективність вакцинації від коронавірусу.

Швидкий діагностичний тест (Rapid diagnostic test) має чутливість від 92%, його застосовують для діагностики Covid-19 на ранніх стадіях зараження.

У цих тестах можуть використовувати рідину з мазка з носа або зразки слини, зразки крові з пальця. Результат отримують вже через 10-20 хвилин після здачі. Якщо результат швидкого антигенного тесту позитивний, то рекомендовано ще провести ПЛР-тестування на підтвердження коронавірусу, аби уникнути псевдопозитивного результату.

Швидкі антигенні тести використовують для тих, хто перебував у контакті з хворими на Covid-19, а також для швидкого тестування (в тому числі для тих, хто планує подорож за кордон).

Ви можете пройти тестування на Сovid-19 у МЦ «Салютас» за попереднім записом. Результат буде відомий вже через 15-20 хв після здачі тесту, його видають на офіційному бланку медцентру, завіреному печатками та підписами українською та англійською мовами з QR-кодом.

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