Брюховицьке озеро заберуть від орендаря і демонтують паркан біля нього

Шевченківський районний суд Львова задовольнив позов заступника прокурора Львівської обласної прокуратури і визнав недійсним договір оренди земельної ділянки з водоймою в Брюховичах. Мова йде про ставок на вул. Львівській, поруч із «Чебуречною». Орендар також повинен демонтувати паркан перед поверненням водойми. Про це йдеться в рішенні судді Руслана Єзерського від 4 жовтня 2021 року, пишуть Наші.Гроші.Львів.

У 2015 році Брюховицька селищна рада прийняла рішення, яким передала Альбіні Савчук земельну ділянку площею 4,5 га в оренду на 25 років для влаштування зони відпочинку. Розмір орендної плати становить майже 179 тис. грн за рік. У суді прокурор повідомив, що це рішення ради та укладений на його підставі договір оренди земельної ділянки порушують вимоги чинного законодавства.

Ділянку надали оренду без врахування того, що на ній розміщено водний об`єкт, це зробили без земельних торгів, без погодженого паспорта водного об`єкта.

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Водойма поділена на три частини. А навколо активно ведуть нове будівництво. Крім того, укладений договір суперечить рішенню ради, оскільки частину ділянки відвели і під будівництво кафе, хоча 4,5 га надали лише для влаштування зони відпочинку.

Жодних рішень щодо зміни цільового призначення частини спірної земельної ділянки на землі житлової та громадської забудови селищна рада не приймала. А тому голова Брюховицької селищної ради при укладенні договору оренди землі фактично змінив цільове призначення, чим порушив вимоги Земельного кодексу.

Суду також повідомили, що навколо водойми звели паркан, а тому це унеможливлює вільний доступ громадян до неї, що також є порушенням Водного кодексу України. Суд підтримав позицію прокуратури. На думку суду, Брюховицька селищна рада порушила порядок передачі земельної ділянки в оренду. Крім того, надання водних об`єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об`єкта. І такі орендарі зобов`язані передбачити місця для «безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування»: купання, плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства тощо.

В результаті суд вирішив визнати недійсним рішення ради, укладений договір оренди. Альбіну Савчук зобов’язали повернути земельну ділянку, а перед тим за власний рахунок знести паркан. Рішення суду може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів.

Нагадаємо, раніше у справі передачі водойми в оренду під виглядом земельної ділянки прокуратура розпочинала досудове розслідування за фактом службового підроблення посадовцями Брюховицької селищної ради. Однак інформації про те, що справу таки передали до суду не було. А у жовтні 2015 року ЗМІ повідомляли, що біля водойми в Брюховичах почали зводити цегляний паркан на прибережній захисній смузі озера, хоча орендарю озера, Альбіні Савчук, на період реконструкції водойми давали дозвіл хіба на встановлення легких металевих конструкцій.

Під час скандалу виявилось, що паркан встановлював інший підприємець – Андрій Завадський. Його ж називали і забудовником житла на березі водойми. Але Альбіна Савчук в суді повідомляла, що також фінансувала це будівництво.

Право власності на цю нерухомість оформили в судовому порядку: Альбіна Савчук позивалась до брата Андрія Завадського Руслана, стверджуючи, що не отримала частину із збудованого будинку площею 4262 кв. м. В результаті судового розгляду сторони уклали мирову угоду, згідно з якою Савчук отримала компенсацію, а Завадський – будинок. Завдяки цьому рішенню будинок, збудований без дозвільних документів, фактично ввели в експлуатацію. На даний момент вся водойма обгороджена дерев’яним парканом. А протягом останніх кількох років навколо озера активно ведеться будівництво: масивна вхідна зона, реберня тощо. Зокрема, впритул до водойми збудували багатоповерховий готель.

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