ОСТАННІ НОВИНИ

«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Омелян ШЕВЧУК

|

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунського виробника. Невідповідна партія вилучена компанією з обігу та не потрапила на полиці магазинів.

Як повідомили в пресслужбі корпорації «АТБ», отримана з Румунії партія продукції, зазначена в RASFF–повідомленні, буде повністю утилізована.

«Компанія «АТБ-Маркет» офіційно повідомляє, що партія продукції заморожених напівфабрикатів для випічки румунського виробника SC La Lorrain SRL за номером 21258601 у реалізації магазинів торговельної мережі «АТБ» повністю відсутня. Зазначений товар вилучений з обігу, ізольований у належні умови для виключення ненавмисного використання протягом декількох годин з моменту отримання повідомлення системи RASFF. Зараз ведеться підготовка до утилізації відповідно до вимог Закону України № 771 через спеціалізовану компанію», — сказано в повідомленні «АТБ» на офіційному сайті.

Раніше ЗМІ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби України в Київській області повідомили, що на територію України завезена партія напівфабрикату для приготування випічки румунського виробника SC La Lorrain SRL, при виготовленні якої були використані рідкі дріжджі, що містять ксантанову камедь, у якій перевищено рівень етиленоксиду.

Як випливає із повідомлення «АТБ», ця продукція навіть не потрапила на полиці магазинів мережі, оскільки інформація про небезпечну партію надійшла безпосередньо від виробника раніше, ніж розпочато її реалізацію в мережі. Натомість ЗМІ, не розібравшись у ситуації, помилково повідомили про надходження небезпечної продукції в продаж у мережі супермаркетів. Насправді в повідомленні йшлося про те, що партія була поставлена в Україну, а ТОВ «АТБ-Маркет» – імпортер.

В «АТБ» завірили, що «необхідні підтверджувальні документи [про утилізацію неякісної імпортної продукції] будуть надані контролюючим органам після закінчення процесу утилізації відповідно до процедури «Відкликання та вилучення небезпечної продукції».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів