Вийшла з дому на Сихові та зникла: у Львові розшукують жінку

У Львові оголосили у розшук Балагай Мирославу, яка чотири дні тому вийшла з дому у районі Сихова та зникла. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.
41-річна Мирослава Балагай, 13 жовтня вийшла з дому у районі Сихова на вулиці Коломийська. Наразі місцеперебування її невідоме.
Була одягнена у куртку рудого кольору та чорні джинси.
Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.
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Аліса Белей