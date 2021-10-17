Вийшла з дому на Сихові та зникла: у Львові розшукують жінку

У Львові оголосили у розшук Балагай Мирославу, яка чотири дні тому вийшла з дому у районі Сихова та зникла. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

41-річна Мирослава Балагай, 13 жовтня вийшла з дому у районі Сихова на вулиці Коломийська. Наразі місцеперебування її невідоме.

Була одягнена у куртку рудого кольору та чорні джинси.

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Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.