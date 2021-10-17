У Львові чоловік, якому видалили 4 см трахеї, почав самостійно дихати

У лікарні швидкої допомоги хірурги чоловіку видалити частину трахеї, яку він ушкодив, коли на нього напали та побили. Про це йдеться на Facebook-сторінці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Чоловік потрапив до лікарні з травмою після нападу на нього вандалів. Хірургам довелось видалити йому 4 см рубцево-зміненої трахеї, а між її здоровими частинами накласти анастомоз – тобто зшити їх.

Зі слів медиків, 34-річий пацієнт Олег, ще місяць тому не міг підняти голови та розігнути шию після складної операції. Один необережний рух міг призвести до непоправних наслідків.

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«Сьогодні Олег почуває себе значно краще і повернувся до лікарні для проходження обстежень. Він уже дихає самостійно та підіймає голову. У нього зникла задишка.

Тепер чоловік зможе більше рухатися та згодом повернутися до свого улюбленого хобі – полювання. Раніше він проходив за день до 15 кілометрів, полюючи із друзями», – відзначили у лікарні.

Нагадаємо, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова облаштували нову реанімацію на 30 ліжкомісць. Вона функціонуватиме на 2-му поверсі, й це буде так звана «чиста» реанімація нейрополітравми.

Зауважимо, у лікарні швидкої допомоги тривають капітальні ремонти й реконструкції. Зокрема, зараз ремонтують діагностичне лабораторне відділення на 6-му поверсі, операційний блок на 4-му поверсі (на 10 операційних), психіатричне та гінекологічне відділення, кабінет загальної практики – сімейної медицини.

А нещодавно тут після капітального ремонту уже відкрили сучасні відділення кардіохірургії та трансплантології, операційний блок на 5-му поверсі.

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