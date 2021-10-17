Німецька мережа супермаркетів Lidl готується відкритись в Україні

Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з мережею ATБ. Про це пише німецьке видання Lebensmittel Zeitung із посиланням на внутрішні документи компанії.

Компанія вже призначила керівника головного офісу Lidl Україна, раніше він очолював цю ж мережу в Польщі. Кажуть, що Lidl конкуруватиме з мережею ATБ, яка має понад 1000 магазинів.

Довідка. Lidl – це німецька міжнародна мережа супермаркетів. Вона налічує понад 12 тисяч магазинів по всьому світу та працює у майже всіх країнах Європейського Союзу, а також у Сербії, Швейцарії, Великій Британії, Австралії та США.

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