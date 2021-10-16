У Великій Британії під час зустрічі із виборцями вбили депутата

У Великій Британії 15 жовтня на представника Консервативної партії Девіда Емесса напали з ножем, коли той проводив зустріч з виборцями. 69-річний політик помер від поранень. Про це пише hromadske.

Правоохоронці розцінюють цей напад як терористичну атаку. Зустріч політика із виборцями відбувалась у методистській церкві міста Лі-он-Сі в графстві Ессекс, неподалік Лондона. Девід Емесс помер унаслідок кількох ударів ножем.

Поліція затримала за підозрою у його вбивстві 25-річного британця сомалійського походження. Наразі правоохоронці не шукають інших можливих причетних до смерті політика. Розслідування у справі щодо його вбивства проводить антитерористичний підрозділ поліції, а сам інцидент оцінюють як теракт.

Правоохоронці не називають імені затриманого, однак The Guardian із посиланнями на джерела у поліції вказує, що він вже був раніше пов’язаний з можливою «радикалізацією».

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав Емесса «одним з найдобріших людей у великій політиці». Через звістку про смерть політика він навіть перервав свою поїздку до Бристоля та повернувся до Лондона.

Після нападу на Емесса міністерка внутрішніх справ Великої Британії Приті Пател попросила поліцію переглянути заходи безпеки для депутатів.

До смерті Емесса востаннє у країні вбивство депутата сталося у 2016 році, коли 41-річна Джо Кокс від Лейбористської партії померла біля своєї приймальні в містечку Берстолл. У жінку тричі вистрілив та потім кілька разів вдарив ножем Томас Мейр, який, за свідченнями свідків, під час вбивства кричав: «Британія – перш за все» («Britain first»).

За даними ЗМІ після вбивства Кокс Девід Емесс закликав посилити охорону для депутатів. А минулого року нібито писав, що йому радили не ходити на зустрічі із виборцями одному.

Наразі міністерка внутрішніх справ Великої Британії Приті Пател попросила поліцію переглянути заходи безпеки для депутатів.

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