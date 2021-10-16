Цьогоріч радіодиктант з української мови читатиме Юрій Андрухович

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності прочитає письменник Юрій Андрухович, який також стане його автором. Про це йдеться на Facebook-сторінці Юрія Андруховича.

21-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада з 10:00 до 11:00. Його транслюватимуть наживо:

«Українське радіо», Радіо Культура;

телеканали UA: Перший, UA: Культура;

ютуб-канал і Facebook-сторінки UA: Першого, Facebook-сторінки Суспільного мовлення та регіональних філій Суспільного.

Довідка. Радіодиктант національної єдності – щорічна подія, яку ініціювало і проводить Українське радіо до Дня української писемності та мови. Перший радіодиктант відбувся у 2000 році. Наразі подія стала наймасштабнішим регулярним флешмобом з популяризації української мови та грамотності.

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