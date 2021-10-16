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Помер відомий історик та професор Львівського університету Микола Котляр

Аліса Белей

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15 жовтня, на 90-му році життя помер відомий український історик, фахівець із середньовічної доби, нумізмат, джерелознавець, історіограф, член-кореспондент НАН України Микола Котляр. Про це йдеться на Facebook-сторінці Інституту історії України НАНУ.

Його наукова діяльність тривала майже п’ятдесят п’ять років, а доробок нараховує понад тисячу наукових і науково-популярних публікацій, серед яких більше півсотні монографій.

Довідка. Микола Котляр народився у Кам’янець-Подільському 4 липня 1932 року. Український історик, спеціаліст з середньовічної історії України та української нумізматики, джерелознавець, історіограф. Доктор історичних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

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На початку наукової кар’єри викладав у Київському педагогічному інституті (нині Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова) та в Київському філіалі Львівського поліграфічного інституту імені Івана Федорова.

Пізніше у різні роки викладав в університетах Варшави, Кракова (Польща), Венеції, Падуї (Італія), Стокгольма, Упсали (Швеція) та інших навчальних закладах.

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