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NASA направило унікальну місію до Троянських астероїдів Юпітера

Аліса Белей

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У суботу, 16 жовтня, агентство NASA запустило ракету Atlas V від United Launch Alliance з космічним кораблем «Люсі», який направився до так званих Троянських астероїдів Юпітера аби вивчити їх властивості. Про це повідомляє УП.

Астероїди зовнішньої Сонячної системи і Юпітер

16 жовтня зі станції військово-повітряних сил США «Мис Канаверал» запустили місію NASA «Люсі». Вона триватиме до 2033 року і стане першим космічним кораблем, який покликаний вивчити, з чого складаються Троянські астероїди Юпітера.

Це залишки космічних тіл, що вважаються будівельним матеріалом, з якого з часом утворилися планети Сонячної системи.

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Вчені сподіваються, що зібрана в ході місії інформація допоможе відповісти на чисельні питання про походження нашої планети зокрема, та на формування всієї Сонячної системи загалом.

Місія «Люсі» розрахована на 12 років.

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Фото: WIKIPEDIA

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