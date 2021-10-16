Володаркою звання «Міс Україна Всесвіт»-2021 стала 27-річна Анна Неплях із Дніпра. Про це йдеться на Facebook-сторінці конкурсу.

Урочистий захід відбувся у п’ятницю, 15 жовтня, у київському готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. За перемогу змагалися 15 учасниць.

Також повідомляється, що Неплях отримала звання «Міс глядацьких симпатій» та «Miss Schwarzkopf Professional».

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Організатори кажуть, що цього року в конкурсі змінилися критерії відбору учасниць.

З претендентками проводили тривалі індивідуальні інтерв’ю та обирали фіналісток не лише звертаючи увагу на зовнішні дані – враховувалися характер, навички комунікації, здатність створення особистого бренду та інші якості.

Додамо, Анна Неплях брала участь у шоу Холостяк-10. Але на останніх етапах вона залишила проєкт.