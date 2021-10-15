На Винниківську тютюнову фабрику із обшуками прийшли слідчі

У п’ятницю, 15 жовтня, слідчі Державного бюро розслідувань приїхали із обшуками на Винниківську тютюнову фабрику у Львові. Йдеться про розслідування обставин спроби контрабанди сигарет до ЄС на 27 млн грн. Про це пише Zaxid.net із посиланням на власні джерела у ДБР.

Джерело у слідстві повідомило, що обшуки стосуються затриманої 13 жовтня в Ізмаїлі масштабної партії сигарет. Прикордонники спільно з ДБР знайшли на одному зі складів в Ізмаїлі 3000 коробок сигарет вартістю 27 млн грн.

Прикордонники стверджують, що цигарки планували переправляти баржою в країни ЄС, запакувавши їх усередині мішків із маркуванням «сіль кухонна харчова».

За словами джерела, усі сигарети були випущені на Винниківській тютюновій фабриці. Саме після затримання цієї партії ДБР та ДПСУ почали обшуки у Винниках.

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У територіальному управлінні ДБР у Львові підтвердили, що обшуки на Винниківській тютюновій фабриці проводять слідчі територіального управління ДБР з Миколаєва, львівські оперативники до справи не залучені.

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Раніше Винниківську тютюнову фабрику неодноразово звинувачували у тому, що саме вона є постачальником цигарок, які потім нелегально переправляють за кордон. Однак підприємство всі звинувачення заперечувало.

За даними аналітичної системи YouControl, власниками Винниківської тютюнової фабрики з частками по 50% є відомий бізнесмен і депутат Львівської облради Григорій Козловський та підприємець Олександр Свіщов.

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