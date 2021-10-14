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Жінці, на яку у Парку культури впав паркан, виплатять матеріальну допомогу

Вероніка Рой

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У Парку культури та відпочинку імені Б. Хмельницького на жінку, яка гуляла зі своїм онуком, впала частина паркану, якою загороджений розважальний «Парк динозаврів». Постраждала отримає матеріальну компенсацію від адміністрації «Динопарку». Про це йдеться на сторінці Парку культури у Facebook.

Інцидент трапився ще 6 жовтня у Парку культури. Того дня на жінку, яка гуляла зі своїм онуком, впав  елемент загородження розважального «Парку динозаврів», який орендує територію у Парку культури. У результаті жінка отримала травми.

Адміністрація «Динопарку» обіцяє виплатити матеріальну допомогу постраждалій.

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«На місці одразу викликали швидку допомогу. Це – погодні умови, це – нещасний випадок, після якого одразу закрили для відвідування територію парку і Парку динозаврів, зокрема. Водночас, Адміністрація Динопарку, яка орендує територію Парку Культури, і на території якої трапилася прикра подія, уже розпочала процес допомоги і компенсації матеріальних витрат постраждалій. Ми ж, у свою чергу, як адміністрація Парку Культури, співчуваємо потерпілій жінці і бажаємо швидшого одужання і помічної реабілітації», – йдеться у повідомленні адміністрації Парку культури.

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Фото: Varta-1

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