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У Львові терміново збирають кошти на ліки для 9-річного хлопчика

Вероніка Рой

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Благодійний фонд «Крила надії» оголосив терміновий збір коштів на ліки для 9-річного Іллі, який перебуває на лікуванні у Львівському обласному «ОХМАДИТі». У дитини запалення всіх оболонок серця. Про це йдеться на сторінці благодійного фонду у Facebook.

У реанімації «ОХМАДИТу» вже другий місяць лежить 9-річний Ілля. У дитини – панкардит (запалення всіх оболонок серця) і супутні стани. Він щодня потребує великої кількості дорогих ліків. Родина уже вичерпала свої ресурси.

«Уже два тижні ми допомагаємо йому ліками. В понеділок планово передали черговий пакунок з думкою: добре, що встигли, хлопчика стабілізують і в лікарів буде час прийняти рішення, як діяти далі. Проте часу знову нема, а ціна питання – 250 тис. грн», – кажуть благодійники.

Реквізити допомоги:

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Реквізити для допомоги: для клієнтів Приватбанк 5169330519980178

для переказів з інших банків

IBAN UA173052990000026004011002472 код ЄДРПОУ 35620901 БФ «Крила надії»

https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i25820194067

для клієнтів monoбанк, «Інші платежі – Платіж по Iban»

Звіт зі збору тут: https://cutt.ly/XRw6BxL

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