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Помер відомий львівський лікар-інфекціоніст Віктор Періг

Вероніка Рой

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У Львові помер лікар-інфекціоніст,  член першої вакцинальної бригади у місті, яка робила щеплення медпрацівникам, Віктор Періг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.

«Відійшов у вічність відомий у м. Львові лікар інфекціоніст, Людина з великої букви, в минулому військовий лікар Періг Віктор Петрович. Саме він першим в складі вакцинальної бригади розпочав щеплення проти коронавірусу медичних працівників міста Львова», – написала Наталія Іванченко.

Причини смерті наразі невідома.

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Віктор Періг – відомий лікар-інфекціоніст. Член першої мобільної бригади Львова, завідувач кабінету інфекційних захворювань Комунального некомерційного підприємства «Друга міська поліклініка м. Львова».

Він закінчив Харківський державний медичний університет. Стаж роботи медика становить 29 років.

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