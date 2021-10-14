Помер колишній директор Чорнобильської АЕС, при якому сталася катастрофа

Помер перший директор Чорнобильської атомної електростанції Віктор Брюханов. Він очолював станцію з моменту її створення та до катастрофи 26 квітня 1986 року. Про смерть Брюханова повідомило державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» на своїй сторінці у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, Віктор Брюханов помер на 85 році життя.

«На 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого», – йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Віктора Брюханова?

Віктор Брюханов був призначений директором Чорнобильської АЕС у 1970 році, ще до її побудови. Спершу він очолював будівництво, згодом – експлуатацію станції.

Після вибуху на четвертому енергоблоці у 1986 році, Брюханова відсторонили від керівництва. Він був засуджений до 10 років позбавлення волі. Через п’ять років після вироку, в 1992 році, його достроково звільнили.

Цьогоріч у квітні Служба безпеки України оприлюднила документи про катастрофу в Чорнобилі. У них була перша доповідь Брюханова. Тоді він писав, що «ситуація в місті Прип’ять нормальна, а рівень радіації контрольований».

Брюханов був зображений у серіалі «Чорнобиль» від HBO, його грав актор Кон О’Ніл.

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