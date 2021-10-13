Топ деталей жіночого гардеробу, на які завжди є попит

Кожного року топові дизайнери оголошують світу нові тренди. Першими актуальну моду транслюють моделі, потім селебриті, далі – блогери, інфлюенсери. Але є такі речі, що мають постійну прописку у жіночому гардеробі. І це – панчохи, топи та легінси.

Панчохи – стильно, зручно і сучасно

Молодь їх часто плутає з гольфінами, які завдовжки трішки вище колін, але панчохи сягають щонайменше середини стегна. Саме гольфіни зараз знаходяться на піку популярності – молоді дівчата міксують такий предмет гардеробу з платтями, спідницями, шортами. Популярний колір – чорний, тканина непрозора.

Панчохи ж частіше прозорі, але мають безліч текстур, візерунків, принтів. В інтернет-магазині МЕЙКАП представлена продукція відомих польських, білоруських, українських, італійських виробників, яка користується попитом у вітчизняного споживача. На сторінці: https://makeup.com.ua/ua/categorys/1267245/ можна оцінити асортимент. Панчохи допомагають створювати цікавий і стильний образ, підкреслюють довжину ніг, роблять образ жіночним. Задоволеними асортиментом залишаться всі: ділові жінки, наречені, а також шанувальниці романтичного вбрання.

Топи – не тільки для спорту!

Спортивні моделі топів добре підтримують груди під час бігу, виконання вправ з фітнесу, занять в тренажерному залі. Цей предмет гардеробу виявився настільки зручним, що дизайнерам прийшлося придумувати моделі для повсякденного вбрання, які б поєднували в собі переваги топу та виглядали при цьому привабливо, по-жіночому. Так з’явилися кроп-топи (верхній одяг, що відкриває талію):

майки, футболки, бра, борцівки;

блузки, сорочки, бюст’є, кімоно;

гольфи, кофти, джемпери;

на бретельках, спадаючі з плеча, трапеції, з коміром «хомут», «труби» чи квадратним вирізом.

Саме кроп-топи вже більше 15 років не зникають з гардеробної шафи. Вони зручні, універсальні, і вже проникають до ділового, офісного дрес-коду. Кроп-топи гарно поєднуються з штанами на високій посадці, однотонними костюмами міді та oversize піджаками.

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