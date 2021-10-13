Дитячий санаторій «Журавно» перепрофілюють у психоневрологічний диспансер?

Комунальний заклад Львівської обласної ради обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Журавно» планують перепрофілювати у психоневрологічний диспансер. Відповідне рішення прийняли депутати під час засідання комісії з питань комунального майна Львівської обласної ради, повідомляє пресслужба Львівської обласної ради.

Начальник управління соціального обслуговування департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації Тетяна Медвідь повідомила, що у Львівській області понад сімдесят осіб з психічними вадами потребують влаштування у спеціальні заклади інтернатного типу та чекають такої нагоди. Відповідно є потреба в облаштуванні ще одного психоневрологічного інтернату на Львівщині, у якому надаватимуть допомогу дорослим жінкам та чоловікам.

«У дитячому протитуберкульозному санаторії «Журавно» перебуває мало дітей, заклад не використовується належно. Водночас там є навчальний та спальний корпуси, в яких можна розмістити близько 200 осіб. Штат комунального закладу налічує 137 працівників, у тому числі медиків, реабілітологів. Щороку з обласного бюджету ми виділяємо від 14 до 17 млн грн на утримання цього закладу і персоналу. Ці ресурси варто використати раціонально та з більшою користю для суспільства», – зазначив в.о.начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Тарас Зозуля.

Реклама партнерів

Депутати також обговорили можливість залучення додаткових коштів для утримання психоневрологічного інтернату. Це можуть бути субвенції від громад, мешканці яких перебуватимуть у стаціонарі інтернату на утриманні. Такі підопічні можуть перебувати в закладах кілька років, а іноді й все життя.

Раніше пропозицію перепрофілювати комунальне підприємство обласний дитячий санаторій «Журавно» у психоневрологічний диспансер підтримали члени постійної комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій та комісії з питань охорони здоров’я та материнства.

Остаточне рішення щодо майбутнього закладу депутати приймуть на найближчому сесійному засіданні Львівської обласної ради.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.