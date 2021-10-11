Невдовзі світ подолає 60% шляху в боротьбі з COVID-19, – ВООЗ

У ВООЗ заявили, що невдовзі людство здолає майже 60% шляху у боротьбі з пандемією COVID-19, але цей шлях можуть ускладнити поява нових штамів коронавірусу та інші несподівані перешкоди. Про це повідомила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумія Свамінатан в інтерв’ю швейцарській газеті SonntagsBlick, передає Суспільне.

«Я сподіваюся, що скоро ми подолаємо 60% маршруту (в боротьбі з вірусом, – ред.). Але не виключено, що нам доведеться подолати чергову несподівану гору», – зазначила Свамінатан.

Вона не виключила появу нових варіантів штамів коронавірусу. Водночас експертка наголосила, що поліпшенню епідеміологічної ситуації сприятиме рівень вакцинації на рівні 70-80%.

«Чим більше ми миримося з цим станом справ, тим вищий ризик появи нових варіантів (коронавірусу, – ред.). Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі доступні дози вакцини для підвищення рівня вакцинації в усьому світі», – наголосила Свамінатан.

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При цьому вона додала, що бустерні дози можна розглядати тільки тоді, коли всі були належним чином вакциновані.

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