Крим – Україна. ЄС запровадив санкції ще проти восьми росіян

Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти 8 осіб за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, пише Європейська правда.

Серед осіб, доданих до санкційного списку ЄС, є представники правоохоронних органів – судді, прокурори та силовики – відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованому Криму та Севастополі.

«Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичними мотивами та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя», – йдеться у повідомленні.

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Обмежувальні заходи ЄС щодо територіальної цілісності України відтепер поширюються на загалом 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Їм заборонено в’їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються.

Імена осіб стануть відомі після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС.

«Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права. Більше того, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України», – йдеться у заяві.

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