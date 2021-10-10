В Україну прибула додаткова безпекова допомога від США

10 жовтня в Україну прибули вантажі міжнародної технічної допомоги від уряду США. Про це йдеться на сторінці у Facebook Міноборони.

Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів. Вантажі надходять декількома партіями, одна з яких прибула сьогодні, 10 жовтня, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Загалом, починаючи із 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

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«Надання додаткової безпекової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Збройним Силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами», – йдеться в повідомленні

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