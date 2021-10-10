У Римі антивакцинатори влашутвали сутички з поліцією

У Римі акція протесту проти вимоги covid-сертифікатів у низці сфер життя переросла у сутички з поліцією із застосуванням водомета. Затримали загалом 12 осіб, серед яких і представників крайнього правого руху Forza Nuova. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ANSA.

Демонстрація на площі П’яцца-дель-Пополо у Римі, що зібралась ввечері у суботу, переросла у сутички, що тривали кілька годин.

Окремі люди кидалися в поліцію різними презметами, проти них застосували водомети і сльозогінний газ.

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Також зазнав нападу розташований неподалік офіс великої профспілки Confederazione Generale Italiana del Lavoro – нападники виламали двері та увірвалися в частину приміщень, перш ніж поліція встигла зреагувати.

Повідомляється, що серед затриманих і лідер Forza Nuova Джуліано Кастелліно, який вже перед цим знаходився під наглядом.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі засудив сутички.

«Право висловлювати свої погляди ніколи не має переходити в акти агресії та залякування», – наголосив він, додавши, що уряд продовжить масову кампанію вакцинації. Він подякував італійцям, які вже проявили громадянську відповідальність і зробили щеплення.

Нагадаємо, в Італії діють одні з найсуворіших у Європі вимоги covid-сертифіката у повсякденному житті – документ, що посвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу, з 15 жовтня буде необхідний навіть для допуску на робочі місця, незалежно від професії.

З 11 жовтня планується послаблення обмежень у сфері розваг, проте за наявності у covid-сертифіката.

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