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Окупанти шість разів порушили режим «тиші» на Донбасі

Ольга Денисяка

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Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це йдеться на сторінці у Facebook ООС.

В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали  наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем. В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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