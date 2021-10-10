На трасі Київ-Чоп зіткнулись автобус і легковик: рух ускладнений

10 жовтня на Київ-Чоп біля Буська зіткнулись рейсовий автобус «Львів-Бортків» та автомобіль Peugeot. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, рух ділянкою ускладнений. Про це повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Аварія сталась близько 14:45 год. В ДТП постраждали 41-річний водій легковика, 44-річний водій маршрутки, 48-річний чоловік, 38-річна та 26-річна жінки.

Наразі на ділянці ускладнений рух транспорту.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.