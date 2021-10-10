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Яка буде погода на Львівщині 11 жовтня

Ольга Денисяка

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У понеділок, 11 жовтня, на Львівщині буде хмарна погода. Температура повітря вдень підніметься до 14 градусів тепла. Про це інформує обласний гідрометеоцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, дощу не передбачають. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме 0 – 2° морозу, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 12 – 14° тепла.

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