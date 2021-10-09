На Донбасі окупанти тричі порушили режим «тиші»

Впродовж суботи, 9 жовтня, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це йдеться на сторінці у Facebook ООС.
В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Новозванівки найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Ольга Денисяка