До 5 градусів морозу: якою буде погода на Львівщині

У неділю, 10 жовтня, на Львівщині буде хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі опуститься до п’яти градусів морозу. Про це йдеться на сторінці у Facebook обласного гідрометеоцентру.

Синоптики прогнозують в області мінливу хмарність, опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме 0 – 5° морозу, а вдень 8 – 13° тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів