36 метрів щастя: мегасюрприз для львів’ян від ProntoPizza

9 жовтня біля Культурно-освітнього центру імені Олександра Довженка у Львові встановлювали рекорд міста з випікання піци. За таку непросту страву взялися у піцерії ProntoPizza.

Поблизу Центру Довженка кипіла робота: усі, від офіціантів і до керівництва, готували інгредієнти, облаштовували місце для випікання найдовшої у Львові піци, запрошували львів’ян завітати на дегустацію.

Долучився до випікання піци й засновник засновник мережі піцерійProntoPizza Микола Федеркевич. Чоловік не очолював процес, а був його безпосереднім учасником: разом з офіціантами носив столи та стільці, згодом налаштовував спеціальну конвеєрну піч, яка мала працювати просто неба.

Він розповів, як усе починалося. Тривалий час Микола Федеркевич жив і навчався на кухаря в Італії. Довелося йому й попрацювати в одному з місцевих ресторанчиків.

«Непогано для хлопця з України, правда ж? Там я багато чого навчився, зокрема й випікати піцу. Звісно, міг лишитися в Італії. Але дуже хотілося додому! І знаєте, жодного разу не пошкодував про таке рішення», – усміхається.

А мережа піцерій ProntoPizza починалася з маленької мрії.

«Якось я вийшов з церкви і кажу: «Господи, так хочу мати пекарню». І через місяць на базарчику в маленькому кіоску почав пекти свою першу піцу. Потім вдалося відкрити ще один кіоск. Перші три роки я не знав, що це за бізнес, як він працює, мучився, багато працював, багато помилявся, але потім, коли вже відкрили перший заклад, другий, третій в Івано-Франківську, зрозумів, що світ не закінчується нашим містом, що за його межами також є життя. І ми вирішили відкриватись в інших містах, зробили франшизу», – пригадує Микола Федеркевич.

Пан Микола зізнається: легко не було, адже довелося багато всього змінити – обладнання, технологію, рецептуру, програмне забезпечення, сайт, додаток, вивчити персонал. Але труднощі – це можливість стати сильнішими.

«Я вірю, що колись наш заклад буде в кожному місті України з населенням 10000+. Ми вміємо робити хороший продукт, тому що не робимо просто піцу заради грошей. Піца – це не просто коржик з начинкою. Піца – як жіночка. І щоб вона виходила добра, її потрібно любити. Хочеш, щоб жінка була задоволена – треба розуміти її настрій. От ти приходиш додому, бачиш, що щось не так – то зроби так, щоб вона була задоволена. Так само піца: бачиш, що похолодало, значить, треба витягнути тісто швидше, щоб воно підійшло, бачиш, що дуже жарко – не витягуй так швидко, вона перекисне, зіпсується. Насправді тісто не ніжне, як пампушок, і не туге. Воно як жіночка: коли замішується, то круте, але коли береш його в руки – воно тане, як пір’їнка», – ділиться амбітними планами.

Микола Федеркевич додає: піца – це не про ексклюзивність. Вона лишень інструмент для досягнення мети.

«У нашій компанії вже працює чимало людей, і мені приємно, що вони не просто заробляють гроші, а що міняється їхнє життя– Тому цей бізнес, що ви бачите, – це не просто про гроші чи про піцу, чи про суші, тут люди, які вчора були прибиральницями, сьогодні стоять адміністраторами. Це люди, яких ми виховуємо і які ростуть особисто. Тому наш бізнес особливий тим, що він змінює життя людей. І це не просто слова», – каже він.

Тетяна Мулик, яка працює операційним директором мережі, розповідає про акції, щонайбільше подобаються відвідувачам ProntoPizza.

«Ми спеціалізуємося на доставці піци, суші, також у нас є самовиніс. У нас постійно є якісь акції для клієнтів. Найулюбленіші знижки наших гостей – це 1+1=3 на піцу і суші. Тобто третій будь-який рол або піца під в подарунок. А також нашою фішкою є доставка замовлення за 29 хвилин», – розповідає вона.

Як зазначає пані Тетяна, у піцеріїProntoPizza використовують конвеєрну піч, що дозволяє виконувати велику кількість замовлень, можуть приготувати навіть 130 піц за годину.

«Ми виконуємо замовлення для святкувань у школах, інших навчальних закладах, допомагаємо їм організовувати якісь свята, оскільки така пічка дозволяє швидко, якісно випекти піцу. Звісно не без участі колективу, тих людей які тут працюють. Звісно, дружний колектив у нашій роботі – чи не найважливіше. Наприклад, коли ми відкриваємо новий заклад, приїжджають наші дівчата з Хмельницького, зі Львова, Франківська, Коломиї, щоб підтримати, допомогти», – пояснює Тетяна.

Пані Тетяна зазначає: в умовах пандемії їм вдалося зорієнтуватися й налаштуватися на роботу в іншому ритмі.

«Ми дуже швидко адаптувалися до змін, адаптували працівників, забезпечили всіх роботою. Нікого не звільняли, забезпечили довезення персоналу і безпечні умови праці. Звісно, пандемія дещо вплинула на наших гостей. Ми дарували маски, рукавички до замовлення, доставляли продукти, у нас була послуга, що можна було ще замовити щось додатково, щоб доставили наші кур’єри», – запевняє операційна директорка мережі.

Одне слово, робили все, щоб втриматися на плаву. Так, за минулий рік, незважаючи на карантин, відкрили вісім нових закладів по Україні.

На площі перед Центром Довженка зібралися десятки людей. Кожен із працівників ProntoPizza мав своє завдання. Хтось сіє борошно, хтось місить, хтось мастить соусом, а інший накладає начинку, решта контролюють процес. За всім цим спостерігає юрба дегустаторів.

Доки найдовша в Львова піца печеться, гостям не дають нудьгувати. Для старших – конкурс зі швидкісного поїдання суші, що також є в асортименті закладу, із сертифікатами на 500 гривень переможцям. Для діток – розваги з музикою та розмальовками.

«Так прикольно – і наївся суші, я їх просто обожнюю, ще й сертифікат виграв», – радіє переможець конкурсу Назар.

Тим часом процес випікання добігає кінця. Юні дегустатори, ковтаючи слинку, терпеливо чекають, коли ж уже можна буде спробувати улюблену випічку.

Один з працівників ProntoPizza бере рулетку. 36 і 8 сантиметрів! Рекорд Львова з випікання найдовшої піци встановлено! Тепер можна й дегустувати. Шматки ароматної випічки розлітаються вмить. Усі наминають і нахвалюють.

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