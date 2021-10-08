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У Львові четверту добу розшукують 13-річну дівчинку

Аліса Белей

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У Львові оголосили у розшук 13-річну Ярмашову Сніжанну, яка 4 жовтня пішла з дому та не повернулася. Про це на своїй сторінці у Facebook пише пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

13-річна дівчинка 4 жовтня вийшла з дому на вул. С. Галочко, що у Личаківському районі Львова та безвісти зникла.

Прикмети: зріст 160-165 сантиметрів, зелені очі, ніс, волосся русяве. Середньої тілобудови. Особливі прикмети – родимка на щоці. Була одягнена у кофту та джинси.

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Інформацію про зникнення дитини підтвердило Львівське районне управління поліції №1.

Усім, кому відоме місцеперебування зниклої, просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102. Або за телефоном 067-900-98-46.

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