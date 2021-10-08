На шахті у Червонограді загинув гірник

У Львівській області на шахті «Червоноградська» загинув 62-річний гірник. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, нардеп Михайло Волинець.

«З Львівщини, з шахти «Червоноградська» повідомляють про загибель гірника підземної дільниці конвеєрного транспорту Василя Лимича 1959 року народження», – написав Михайло Волинець.

Деталі трагедії має з’ясувати комісія.

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