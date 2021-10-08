На Донбасі окупанти поранили українського захисника

У п’ятницю, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення. Про це йдеться на сторінці Facebook Операції об’єднаних сил.

Так, вранці окупанти два рази обстрілювали позиції українських військових поблизу Золотого-4 та Троїцького.

При цьому противник один раз використовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав вогнепальне поранення. Його негайно доправили у шпиталь. Стан здоров’я бійця – середньої важкості.

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Штаб ООС зафіксував обстріли у районах:

Південного – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;

Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм;

Новозванівки – з великокаліберних кулеметів;

Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів;

Майорська – з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії розмежування.

Наші військові відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Додамо, з 27 липня 2020 року на Донбасі запрацювало нове перемир’я, однак упродовж режиму тиші внаслідок обстрілів бойовиків вже загинули щонайменше 60 українських військових.