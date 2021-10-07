Відомий лікар-ортопед з Польщі консультуватиме і оперуватиме дітей у Львові

Медики дитячої міської лікарні Львова на вулиці Пилипа Орлика разом з відомим польським лікарем-ортопедом Кшиштофом Колтовським проведуть складні операції дітям зі сколіозами. Крім цього планується, що медик проведе у Львові і консультації з маленькими пацієнтами, які мають викривлення хребта. Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.

«Наші лікарі – нейрохірурги знову працюватимуть пліч-о-пліч разом з відомим лікарем-ортопедом із Польщі Кшиштофом Колтовським в рамках співпраці між Вроцлавською університетською клінікою та Дитячою лікарнею на Орлика», – зазначається у повідомленні.

Візит польського фахівці для проведення надскладних оперативних втручань дітям різного віку зі сколіозами (викривлення хребта) відбудеться вже 14-15 жовтня.

Також нейрохірурги дитячої міської лікарні Львова планують разом із колегою з Польщі провести консультації для дітей з викривленнями хребта.

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Записатися на консультацію можна до 13 жовтня включно, зателефонувавши за номером телефону 067 77 69 222 до лікаря-нейрохірурга Тараса Микитина. Усі консультації безкоштовні.

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