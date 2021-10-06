Рада повернула селу на Львівщині комуністичну назву

Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування села Мармузовичі, що на Львівщині на Андріївку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав український науковець-історик, народний депутат Володимир В’ятрович.

Отже, перейменувавши село, Рада повернула населеному пункту назву, яка була до декомунізації.

«Верховна Рада повернула селу Мармузовичі (назва відома з XV століття) комуністичну назву Андріївка, яка з‘явилася в 1946 році для увічнення комуністичного активіста вбитого українськими повстанцями. Сором!», – написав Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, Мармузовичі – первісна назва, відома з 1470 року. Походить від староукраїнського слова «мармуза», що є запозиченням з литовської. Пізніше була адаптація до польської мови – Марумозовка.

Реклама партнерів

З 1630 року ця територія стала Ферлеївкою і навіть у 1638 містечко отримало магдебурзьке право. Фільварок пана Ферлея знищений на сьогодні. Ферлеївка була до 1946 року, і літні люди цю назву ще використовують.

Андріївка (рос. Андреевка) – назва у 1946—2016 роках, на честь загиблого від рук українських повстанців комуніста та активіста тамтешньої МТС Андреєва.

У 90-х роках минулого століття, коли Україна стала незалежною, люди говорили про перейменування села і залишили тоді Андріївка на честь святого апостола Андрія Первозванного.

У 2016 році після прийняття «Закону про декомунізацію» село увійшло до числа двох населених пунктів Львівщини, що підлягали обов’язковому перейменуванню 19 травня 2016 року ВРУ прийняла закон, згідно із яким селу повернуто історичну назву Мармузовичі.

Селяни хотіли, щоб їхнє село називалось на честь святого апостола Андрія Первозванного. З таким проханням апелювали до Львівської обласної та Верховної Ради.

Після звернень селян у жовтні 2019 року Львівська обласна рада прийняла рішення про перейменування села Мармузовичі назад на Андріївку. Втім остаточне рішення у таких випадках приймає Верховна Рада України.

Під час засідання парламенту у середу, 6 жовтня 2021 року, депутати проголосували за перейменування села Мармузовичі на Андріївку. Це вже остаточне рішення.

Додамо, що село Андріївка розташоване в 10 км від Буська, тут проживає близько 1500 мешканців.