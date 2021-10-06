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НАТО виганяє 8 російських дипломатів

Андрій Котенський

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Північноатлантичний альянс вирішив вислати вісім співробітників місії РФ в Брюсселі через проведення Москвою ворожої діяльності. Про це йдеться в заяві НАТО, переданій журналістам в Брюсселі, пише Європейська правда.

У заяві вказується, що країни НАТО ухвалили рішення про відкликання акредитацій восьми 8 членів російського представництва при НАТО, «які були неоголошеними офіцерами російської розвідки».

«Ми також можемо підтвердити, що ми скоротили до 10 кількість посад, які Російська Федерація може акредитувати при НАТО. Політика щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і в той же час ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу», – йдеться в заяві.

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Серед активності РФ, яку в НАТО визнали ворожою, фігурують «вбивства і шпигунство».

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