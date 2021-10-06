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На Високому замку зафіксували червонокнижну змію

Аліса Белей

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У львівському парку «Високий замок» зафіксували рідкісну червонокнижну змію полоз ескулапів. Про це на своїй сторінці Facebook написала Мілана Ватерман.

У вівторок, 5 жовтня, львів’янка Мілана Ватерман опублікувала фотографії змії, яку зустріла у парк на Замковій горі у Львові.

Спершу жінка написала, що натрапила у парку на вужа, однак потім з’ясувалось, що це полоз ескулапів (інша назва «лісовий полоз»), якого вкрай рідко можна побачити на Львівщині.

«Дякую! Дійсно, варте уваги! Третя знахідка у місті», – прокоментував світлини у Facebook львівський герпетолог Тарас Гринчишин.

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Довідка. Полоз ескулапів або полоз лісовий (Zamenis longissimus) є неотруйний. Занесений до Червоної книги України як зникаючий вид. Найбільша змія Закарпатського регіону, одна з найбільших змій Європи. Загальна довжина може досягати 225 см.

Це яйцекладна змія. Парування відбувається на початку травня – в червні, нерідко на невисоких деревах. Самиця у липні відкладає 4-10 яєць. Молоді полози з’являються у вересні – на початку жовтня.

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