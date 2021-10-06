На Львівщину насуваються заморозки. Якої погоди очікувати найближчими днями

На Львівщині очікується похолодання, а подекуди нічна температура повітря опуститься нижче 0 градусів. Такий прогноз опублікував Львівський гідрометцентр на найближчі дні.

У четвер, 7 жовтня, погоду визначатиме антициклон. Цього дня обіцяють здебільшого сонячну погоду до 17 градусів тепла в день, однак вітряну, з поривами до 20 м за сек. Вночі очікується від 3 до 8 градусів тепла.

8 жовтня: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 0 – 5° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

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9 жовтня: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

10 – 11 жовтня: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

За даними Sinoptik, до кінця тижня на Львівщині збережеться хмарна із проясненнями погода і без опадів. Проте із понеділка, 11 жовтня, небо затягне хмарами і очікуються дощі. Денна температура повітря поступово опуститься до 6-8 градусів тепла, а вночі очікується близько 2-3 градусів вище нуля.

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