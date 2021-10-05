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У Львові прооперували передчасно народжене немовля з рідкісною вадою

Аліса Белей

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Медики дитячої міської лікарні Львова на вулиці Пилипа Орлика прооперували передчасно народженого триденного хлопчика з рідкісною патологією – екстрофія сечового міхура. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Лікарями дитячої міської лікарні Львова була проведена пластика сечового міхура з місцевих тканин та відновлено цілісність тазового кільця.

Зі слів завідувача урологічного відділення лікарні Тараса Вівчарівського, останній раз такий випадок у МДКЛ оперували близько семи років тому.

«Завдання полягало в тому, щоб звести таз не ламаючи лонні кістки та тим самим уникнути багатьох проблем зі здоров’ям у майбутньому – проблем із ходьбою, прямою кишкою, проблем ламання кісткового таза тощо. Тому таке оперативне втручання проводиться до 3-ох днів від народження дитини», – йдеться у повідомленні.

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Операція тривала близько чотирьох годин та була складною, адже триденній дитині вагою 2100 кг пережити такий великий об’єм оперативного втручання і загального знечулення є досить складно.

На сьогодні дитина перебуває у реанімації новонароджених та недоношених дітей, вже самостійно дихає та харчується.

У Львівській області народжується одна дитина в рік з даною патологією, але оперативні втручання в період новонародженості проводять зазвичай за кордоном.

Оперативне втручання провели команда лікарів-урологів: Тарас Вівчарівський, Роман Собечко та Людмила Рудоман, лікар – анестезіолог Роман Мокрий, медична сестра Ніна Лопушанська.

Довідка. Екстрофія сечового міхура – це відсутність передньої черевної стінки у місці розташування сечового міхура дитини, розщеплення сечового міхура, його шийки та уретри, розходження лонних кісток тазу. Дефект між лонними кістками становив 3 см.

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