На трасі Київ – Чоп сталась смертельна ДТП: рух ускладнений

Зранку 5 вересня на Трасі Київ – Чоп сталась ДТП з п’ятьма автомобілями. Внаслідок зіткнення загинула одна людина. Рух трасою ускладнений. Про це йдеться у Телеграм-каналі патрульної поліції Львівщини.

Аварія сталась близько 09:00 год. біля села Яричів на автодорозі Київ-Чоп.

Автомобіль Volkswagen passat зіткнувся з вантажівкою DAF та з ще трьома авто – Renault master, Peugeot boxer, Skoda octavia.

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Станом на 10:50 год. рух повністю перекритий. Патрульні організовують об’їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів.

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