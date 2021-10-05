Які квіти подарувати коханій, якщо не знаєш, що їй подобається

Букет в подарунок – це чудовий спосіб проявити увагу, підняти настрій або просто зробити приємне дамі серця. Але які квіти подарувати дівчині, якщо не знаєш, що саме їй подобається? Розібратися в цьому питанні читачам нашого порталу з радістю погодилися флористи компанії Flowers.ua, яка вже два десятки років займається доставкою квітів і подарунків по всій Україні та світу.

Основні правила вибору квітів для дівчини

Просто чудово, якщо обрані вами квіти в подарунок будуть улюбленими квітами дівчини. Але як дізнатися про переваги дами вашого серця? Якщо є така можливість, поцікавтеся у її подруг. А, якщо немає, не соромтеся і запитайте безпосередньо, як би ненароком завівши розмову про квіти. Не нехтуйте деталями: будь-який натяк на квітковий принт на одязі або тематична обкладинка блокнота можуть стати ключем до розгадки.

Не полінуйтеся і перегорніть сторінки соціальних мереж дівчини, там напевно будуть фотографії з букетом в руках. Не варто чітко слідувати застарілим правилам про те, що брюнеткам подобаються квіти з темними пелюстками, а блондинкам – зі світлими. Все це безпідставно, адже кожна дівчина, як і її смак, унікальні. А колір локонів або очей взагалі ні до чого.

Фахівці Flowers.ua стверджують, що краще всього вибирати квіти для коханої в залежності від приводу і ваших намірів. Ось кілька прикладів:

Перше побачення. На цей випадок віддавайте перевагу вічній класиці. Букет з 7-15 червоних або білих троянд безсумнівно стане безпрограшним варіантом. За статистикою саме троянди є улюбленим сортом квітів всіх жінок. Підняти настрій. В цьому випадку зверніть увагу на сезонні квіти, а також збірні букети з гербер, кущовими трояндами і сонячними декоративними соняшниками. Яскраві композиції стануть чудовим сюрпризом, який гарантовано підніме дамі настрій. Подібним презентом можна висловити цілий спектр почуттів, які вас переповнюють – турботу, щирість, щастя. День народження. Квіти на день народження повинні бути в першу чергу святковими. Зверніть увагу на квіти в коробці і квіти в кошику. Дані композиції дуже ефектно і стильно виглядають, а також можуть бути доповнені приємними презентами (коробкою цукерок, свіжими фруктами, бісквітами і ін.). Що стосується квіткових сортів, то тут можна не обмежувати фантазію: і класичні троянди, і півонії, і екзотичні альстромерії з еустомою будуть доречні. Дуже витончено і вишукано виглядають лілії, але дані квіти мають виражений запах, який може викликати алергію. Зробити зізнання в коханні. В цьому випадку головними помічниками будуть королеви квітів. Метрові голландські троянди, букет з 101 або 151 троянди точно не залишать байдужою будь-яку дівчину.

Де купити квіти?

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